ضبط 2 طن أسماك منتهية الصلاحية في كفر الزيات 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات تفتيشية لإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.

ضبط أسماك منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملات عن ضبط 2 طن أسماك «هارنج» منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريا، والتي كانت معده للتصنيع بأحد مصانع الرنجة بكفر الزيات، وتم تحرير محضر بالكمية المضبوطة.

لحوم خارج السلخانة

وفي السياق ذاته، قامت الحملة بتحرير 4 محاضر بإجمالي وزن 8.5 كجم لحوم ما بين جاموسي وبقري وذلك كونها مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريا، إلى جانب ضبط 17.5 كجم أسماك مدخنة رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين.

تشديد الرقابة

وأكد المحافظ على عدم التهاون مع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والتأكيد على عدم تداول أي سلع غير صالحة للاستخدام، أو منتهية الصلاحية والتشديد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف «رحمي»، أن اللجان المشكلة لضبط الأسواق ومراقبتها تنفذ حملات تفتيشية يومية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لضبط أسعار السلع بالأسواق والتأكد من جودته.