ضبط 90 كيلو لحوم فاسدة في هضبة الأهرام بالجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مديريات الطب البيطري والتموين وحي الهرم حملات بقطاع هضبة الأهرام على المحال والمطاعم، وتمكنت خلالها من ضبط 90 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4 كجم مصنعات لحوم وألبان متعفنة، وذلك من خلال الحملات التي شنتها وصادرت أيضا خلالها حالات إشغال للمحال وإيداعها مخازن الحي وتحرير محاضر بالحالات.

توجيهات محافظ الجيزة

وجاءت الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمختلف الأجهزة والجهات المعنية برقابة الأسواق وضبط المخالفات ومنع التلاعب بالسلع والممارسات الاحتكارية وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.