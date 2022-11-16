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ضبط 90 كيلو لحوم فاسدة في هضبة الأهرام بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
08:56 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
ضبط 90 كيلو لحوم فاسدة في هضبة الأهرام بالجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مديريات الطب البيطري والتموين وحي الهرم حملات بقطاع هضبة الأهرام على المحال والمطاعم، وتمكنت خلالها من ضبط 90 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4 كجم مصنعات لحوم وألبان متعفنة، وذلك من خلال الحملات التي شنتها وصادرت أيضا خلالها حالات إشغال للمحال وإيداعها مخازن الحي وتحرير محاضر بالحالات.

توجيهات محافظ الجيزة

وجاءت الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمختلف الأجهزة والجهات المعنية برقابة الأسواق وضبط المخالفات ومنع التلاعب بالسلع والممارسات الاحتكارية وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.