نائبة: الحوار الوطني شمل القضايا المجتمعية.. ونركز على الهوية والثقافة

قالت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ لجنة التضامن تلمس القضايا المهمة التي تمس المواطن داخل الشارع المصري، مشيرةً إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما أطلق الحوار كان مهتمًا بأن جميع المخلصين داخل هذا الوطن يكونون مهتمين بلمس المشكلات والقضايا التي تهم المواطن، وبالتبعية فإن هناك حاجة إلى نتائج من الحوار تحل هذه القضايا.

أمثلة على القضايا التي تناولها المحور الوطني

وأضافت الطباخ خلال حواره ببرنامج الحوار الوطني، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم لما جبريل: «الحوار الوطني شمل القضايا المجتمعية المختلفة مثل الزيادة السكانية والصحة والتعليم والهوية والثقافة المجتمعية، كنا سابقين بخطوات داخل لجنة التضامن الاجتماعي، لأننا ننوب عن جميع المواطنين وفئات الشعب، وعندما يدرس مجموعة من النواب هذه القضايا داخل اللجنة في مجلس النواب يكون لها صدى كبير جدا، اتخذنا خطوات عدة في هذا الصدد، ومستمرون فيها على مستوى اللجنة والتنسيقية والأنشطة الأخرى».

وأشارت إلى أنّ المحاور الاجتماعية التي تشكل تحديات في الشارع المصري، وقالت الزيادة السكانية، وقضية الوعي والهوية والثقافة. وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الهوية الوطنية هي تشكيلنا ومجموعة الخصائص والسمات التي يتم تشكيل بها أمة أو مجتمع او وطن ونعتز بها جدًا لأنها تشكل جوهر المجتمع، ويجب إلحاق الهوية الوطنية بكلمة المصرية؛ لتكون الهوية الوطنية المصرية، لأن المجتمع المصري له طبيعة مميزة، مثلما يحدث وقت الأزمات».

ملف العدالة الثقافية

وأشارت إلى أنّه، على مدار هذا العام، اهتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بملف هام جدا، وهو ملف العدالة الثقافية، انبثق منه أكثر من محور مثل قصور الثقافة ومحور الأمية وتعليم الكبار، مشددةً على أن الثقافة المصرية ليست بناء ضيق الأفق وليست مرتبطة بوزارة الثقافة فقط، لكن يجب أن تكون مرتبطة بالتعليم، بداية من التعليم الأساسي.