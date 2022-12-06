حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بالطموح العالي الذي لا يتوقف ويزيد يوما بعد يوم للوصول إلى أعلى المناصب، كما يعرف عنه الشجاعة والإخلاص، ومن عيوبه الغيرة الشديدة من الآخرين في بعض الأحيان، بالإضافة إلى حُب التملّك والسيطرة خاصة على شريكه ويحب أن يمارس ذلك في أصغر وأتفه الأمور، كما أنه لا يقبل مُشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر أبداً، ومن عيوبه أيضا الكتمان والغموض والعناد الشديد ولا يسمح لأحد في التحكّم به أبداً.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الوضع الفلكي حساس ودقيق للغاية، وهو ما يتطلب من مواليد هذا البرج أن يتحلوا بالصبر إذا واجهوا العراقيل اليوم، واحمِ حقوقك من الضياع، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا لا تنفعل سريعا وفكر في ردود أفعالك قبل الإقبال عليها، و انتبه لكلامك مع شريك حياتك حتى تتلاشى الخلافات وتتجنب التعقيدات، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.