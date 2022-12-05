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مبادرة «ابني أديبا» تواصل أنشطتها لتعليم الأطفال الرسم

كتب:

حسام حربى
05:48 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
مبادرة ابني أديبا

مبادرة ابني أديبا

واصلت مبادرة «ابني أديبا» أنشطتها في ملف تعليم الأطفال الرسم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج، والتي استهدفت تعليم الأطفال الكتابة الأدبية، بالإضافة لصناعة أفلام كرتون على برنامج الجرافكس.

وأشارت سندس عادل، إحدى مدربات الرسم إلى التطور الكبير الذي لاحظته في مستوى الأطفال، مقارنة ببداية عمل المبادرة، موضحة أنها تسعى لتطوير الأطفال والوصول لمستوى جيد لكل طفل بما يتناسب مع موهبته.

وقالت المدربة رانيا السيد، إن الأطفال في سن صغيرة يكون لديهم الخيال الكبير، والقدرة على رؤية الأشياء على طريقتهم مضيفة لديهم إبداعهم الخاص الذي يجب أن نطوره لتحسين المستوى.

وحرص فريق المبادرة على الحضور وهم؛ النائبة نشوى الشريف مشرف المبادرة، وسامي الزيات وتقى شاهين وشيماء الأشقر أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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بقلم حسام حربى