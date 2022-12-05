بمناسبة يومهم العالمي.. مؤسسة حياة كريمة للمتطوعين: «دمتم وقود العمل»

هنأت مؤسسة حياة كريمة، جميع المتطوعين من جموع أنحاء مصر، بمناسبة يوم التطوع العالمي، وأثنت على جهودهم لإعلاء راية مصر والوصول لأهداف المؤسسة في حياة أفضل لجميع الفقراء والأكثر احتياجا.

ونشرت حياة كريمة عبر «فيسبوك» بيان شكر، قائلة: «شباب كتير آمنوا بالفكرة، وشاركوا بوقتهم وجهدهم، اللي تطوع بيوم أو ساعة أو أسبوع، واللي تطوع بفكرة أو وقت وجهد، نصيحة أو مشورة، بكفاءة أو علم، الآلاف من المتطوعين على مستوى الجمهورية بيشتغلوا ليل نهار تحت مظلة حياة كريمة علشان يعملوا فرق حقيقي وملموس في بلدهم».

وأضافت: «النهاردة وبمناسبة يوم التطوع العالمي، مؤسسة حياة كريمة وبالنيابة عن جموع المستفيدين في كل أنحاء مصر، تتوجه بالشكر لكل المتطوعين داخل المؤسسة وخارجها بالعزب والنجوع والقرى والمراكز والمحافظات، أنتم العمود الأساسي لينا وكل واحد فيكم بطل حقيقي بالنسبالنا».

واختتمت: «كل سنة والخير فيكم.. كل سنة وأنتم وقود العمل العام.. كل سنة ومصر بيكم أفضل».