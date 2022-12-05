مساعدات مالية عاجلة ووظائف ووحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية بالشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 10 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم وتوفير الحلول اللازمة لها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.

صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 10 أسر من الأكثر احتياجاً، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم، والتي أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، مشدداً على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا.

كما كلف محافظ الشرقية، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 7 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، مشيرا إلى أن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط، ومن خلال مديرية القوى العاملة.

الفحص الطبي لغير القادرين

وكلف «غراب» أيضا، نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، وإدراجهم ضمن برنامج علاج غير القادرين لتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان، فضلاً عن تكليف مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحي بتوفير العلاج اللازم للطلبة الذين يخضعون لمظلة التأمين الصحي، ويعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون لعلاج دوري.

وخلال اللقاء تقدم 7 مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، فوجه المحافظ، مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام، ببحث حالتهم الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

شكوى من مركز شباب

وفي سياق متصل، تقدم المواطن «م .ش.ع»، من منزل حيان بمركز ههيا، بشكوى تفيد تضرر أهالي القرية من إقامة مركز شباب يتعدى على الشارع، ليوجه المحافظ مديرة عام إدارة التخطيط بالديوان العام، ونائب رئيس مركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، وإزالة التعدي على حرم الشارع.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.