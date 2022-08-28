سامي عبد الراضي: استضافة الداخلية لشباب «بشاير الخير» رسالة للمجتمع

علق الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، على استضافة وزارة الداخلية لشباب وبراعم «بشاير الخير» وأسرهم لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية، قائلا إنّ هذه الخطوة جديدة ومهمة للوزارة إضافة لدورها الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة، ونشاطها في مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجمهورية الجديدة استطاعت تغيير شكل الحياة

وأضاف «عبد الراضي»، خلال اتصال هاتفي في نشرة الأخبارعلى شاشة extra news، أن استضافة وزارة الداخلية للشباب في نادي الشرطة بالإسكندرية، ومن قبلها في نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة بمثابة توجيه عدة رسائل للمجتمع بأن شباب وبراعم من أبناء الأسمرات وبشاير الخير مرحب بهم في هذه الأماكن، ويليق بهم هذا المشهد في ظل جمهورية جديدة استطاعت تغيير شكل الحياة بالنسبة لهم.

مصدر الإرهاب هو الفقر والجهل

وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية عانت مصر من ويلات الإرهاب، سواء خلال السبع أو الثماني سنوات الماضية وقبلها خلال التسعينات وفي منتصف الثمانينات، والذي كان مصدره الرئيسي هما الفقر والجهل، وبالتالي محاربة الفقر والجهل وتغيير نمط الحياة وطبيعة الحياة لبعض المواطنين مهم للغاية، فمن خلال مراكز الشباب يستطيع إظهار طاقات الشباب وإبداعهم ومنافساتهم بعيدا عن أي فكر متطرف قد ينساقوا له بحكم ظروفهم.

وتابع الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن: «نحن نبني إنسان، ليس هيكل فقط، ولكن عقل نستطيع من خلاله خلق جيل جديد قادر على الحفاظ على البلد».