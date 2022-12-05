مدير المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة: «بشاير الخير 3 و5» تستوعب 25 ألف وحدة سكنية

استعرض اللواء أحمد علي العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، مشروع إنشاء مدينة «بشاير الخير 3 و5» بمنطقة القباري على مساحة 220 فدانًا وبإجمالي طاقة 25 ألفًا و200 وحدة سكنية، موضحًا أنَّه في «بشاير الخير 5» تمّ تسكين 7 آلاف و600 وحدة سكنية بنسبة إشغال قدرها 53%، وفي «بشاير الخير 3» تمّ تسكين 7 آلاف و360 وحدة سكنية بنسبة إشغال 74%.

وأضاف اللواء العزازي، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور التعمير بالإسكندرية، إنَّه جار إنهاء أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة من مشروع «بشاير الخير 5» بمنطقة «القباري» وأرض شمال السكة الحديد وشرق كوبري القباري بمساحة 110 أفدنة، مبينًا أنَّه أيضًا جار إنشاء منطقة حرفية على مساحة 20 فدانًا بطاقة 1580 ورشة حرفية متعددة المساحات، وبإجمالي مساحة 30 ألف متر مسطح نشاط حرفي.

وأشار إلى أنّ مدينة العامرية الجديدة «مشارف» في محافظة الإسكندرية تبلغ مساحة مرحلتها الأولى 550 فدانًا وبطاقة إجمالية 50 ألف وحدة سكنية، إذ جرى تسليم الأرض في البداية وكانت عبارة عن مياه نتيجة قربها من البحيرات والمصارف، تم ردم الأرض بحوالي 20 مليون متر مكعب ردم، ووصل في بعض الأحيان ارتفاع الردم إلى 8 أمتار بسبب قربها من المصارف والبحيرات، إذ تمّ تنفيذ 820 عمارة بارتفاع 14 دورًا، والدور يتكون من 4 شقق بنسبة تنفيذ قدرها 75% من إجمالي 964 عمارة بالمشروع، وجار توصيل المرافق، والمرحلة الثانية ستتكون من 1000 فدان وهي عبارة عن مسطحات مائية، وجار في الوقت الحالي ردم المسطحات المائية نتيجة لرشح الأرض بنسبة تنفيذ 60% والكمية التي تمّ تنفيذها 5 ملايين متر مكعب، والارتفاعات تصل إلى 5 أمتار.

ولفت إلى أنَّ هناك منطقة صناعية ستكون مرتبطة بمدينة «مشارف» على مساحة 490 فدانًا، تمّ تصميمها والتنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذها حتى تكون منطقة صناعية وحرفية خلف «مشارف»، كما يتمّ دراسة تنفيذ محور «عمر سليمان»، وهو محور مهم جدًا ويربط محور «المحمودية» الذي تمّ تنفيذه مع الطريق الصحراوي وخلف مدينة «مشارف» ثم ترعة النوبارية التي يتمّ رفع كفاءتها، ويقطع الطريق الصحراوي، كما أنَّ طول القوس الشرقي 28 متر كم، والقوس الغربي بطول 18 كم وتنفذه وزارة الإسكان من الطريق الصحراوي حتى مطار برج العرب ويخدم مدينة برج العرب.

نخطط لتنفيذ 6118 وحدة في بشاير الخير «10 و11 و12»

كما استعرض مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، مشروع إنشاء مدينة «بشاير الخير 4»، موضحًا أنه نُفذ في مدينة «رشيد» الجديدة ومحافظة البحيرة على مساحة 34 فدانًا، بطاقة 4 آلاف و600 وحدة سكنية ومسجد ومستشفى ونادي رياضي ومركز حرفي ونحو 9 آلاف متر مسطح تجاري ومدرسة تعليم أساسي.

وأضاف أنَّه جار تنفيذ «ضاحية راية» بكفر الدوار بمساحة 360 فدانًا، بطاقة 36 وحدة سكنية ومناطق خدمات عامة من مجمع مدارس وجامعة تطبيقية ونادي اجتماعي ومستشفى بطاقة 150 سريرًا وقصر ثقافة ومنطقة حرفية.

وتابع أنَّه جرى تنفيذ 122 عمارة سكنية في «بشاير الخير 10 و11 و12» بنسبة تنفيذ 15%، من إجمالي مخطط 618 عمارة سكنية، لافتًا إلى أنَّه جار التنفيذ، مشيرًا إلى أنَّه من المخطط البدء في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية وخارجها في جميع مجالات الاستثمار العقاري الفندقي التجاري الصناعي الحرفي الترفيهي وتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وبإجمالي طاقة تُقدر بنحو 50 ألف وحدة سكنية.