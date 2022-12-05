تفاصيل برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب.. ومجالات العمل

أكدت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، أن هناك العديد من البرامج الأكاديمية بالكلية، مثل «برنامج التصنيع الغذائي، تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا السكك الحديدية»، موضحة أن نظام الدراسة يكون على فصلين.

برنامج تكنولوجيا المعلومات

وأوضحت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، في تقرير صادر عنها، أن برنامج تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى ما يلي:

- إعداد وتدريب الطلاب على استخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات.

- تدريب الطلاب على تصميم وإدارة المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

- تصميم واختبار مشروعات برمجية مختلفة يساهم في تطوير وتحديث المشروعات الكبرى.

- تدريب الطلاب على إعداد خطط استراتيجية متكاملة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مجالات العمل

- لغات البرمجة وتطوير البرمجيات .

- تحليل الأنظمة.

- الدعم الفني في مجال الحاسب.

- إدارة الشبكات وقواعد البيانات.

- إدارة وتصميم أنظمة الاتصالات.

نظام الساعات المعتمدة بالكلية

ولفتت الكلية إلى أن عدد الساعات المعتمدة للتخرج 128 ساعة خلال 8 فصول دراسية، مرحلة الدبلوم 64 ساعة خلال 4 موضحة أن نسبة الحضور والأعمال الفصلية والتقارير والتجارب تكون 50%، في المواد النظرية ذات الدروس العملية، و20% لاختبار منتص الفصل و30% لاختبار نهاية الفصل، بينما المقرر العملى فقط يكون 100% على التطبيقات والمشروعات والاختبارات العملية، بينما المقرر النظري فقط يكون 20% على الحضور والأعمال الفصلية و20% على اختبار منتصف الفصل و60% على اختبار نهاية الفصل.