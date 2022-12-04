شروط الالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية.. التقديم حتى 31 ديسمبر

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية، شروط التقديم للالتحاق والتحويل لمدارسها للعام الدراسي المقبل، لمرحلة التمهيدي ورياض الأطفال، على الرابط، ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجاري.

شروط التقديم للالتحاق بمدارس النيل

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لـ الصف الأول برياض الأطفال عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي (2023 / 2024).

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة pre-kg عن 3 سنوات و11 شهرا و29 يوما، في الأول من أكتوبر للعام الدراسي (2023/ 2024).

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل، حاصلا على مؤهل جامعي عال «بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل»، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونيا «يجب تقديم الوصاية القانونية على الطفل».

- لابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية: «مهارات الرياضيات، المعرفة/ المعلومات العامة، المهارات الحركية/ مهارات التفكير»، كما أنه يجب عليه أن يجتاز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصي.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخد الأكبر سنا.

إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط

- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط، ويقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله/ كريمته في حالة القبول من عدمه.

-لابد من حضور الوالدين «أو الوصي القانوني على الطفل»، للمقابلة الشخصية، وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بالتقدم الى مدارس النيل المصرية او من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر أو ما يفيد بالولابة التعليمية للطفل.

- مقابلة الوالدين أو الوصي القانوني، ويتم من خلال المقابلة معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات التي تتبعها مدارس النيل، ومدى ملائمته لقناعات ومعلومات ولي الأمر لضمان حسن التعاون.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كل التعهدات والقرارات التي تحددها إدارة مدارس النيل المصرية، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس، مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.