«التعليم» تصدر تعليمات حول استمارة الشهادة الإعدادية.. بينها لجنة للمراجعة

وجّهت المديريات التعليمية، خطاباً هامًا للمدارس الإعدادية، بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشددة على تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق البيانات لكل طالب، وسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية.

تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق البيانات

وشددت المديريات التعليمية، في خطابها على مديري مدارس المرحلة الإعدادية العام والمهني والرياضي والتربية الخاصة والخاصة واللغات، بتشكيل لجنة من مدير المدرسة ووكيل شئون الطلاب ومسئول الإحصاء وإداري شئون طلاب لمراجعة وتدقيق البيانات لكل طالب «الاسم رباعي- الديانة - اللغة الأولي- اللغة الثانية - الصورة- والجنسية - الرقم القومي».

مطابقة الاسم المدون على الصورة ببيانات الطالب

وطالبت المديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي وطباعة كشوف 12 د لكامل الطلبة المقيدة بكل مدرسة «علماً بأنه لا يعتد بالصورة التي لا يوجد بها اسم الطالب أسفل الصورة بكتابة الاستوديو واضح وظاهر ومطابقة الاسم المدون على الصورة ببيانات الطالب بالاستمارة».

إقرار علي الطالب بعدم تقدمه للامتحان

وأشارت المديريات، إلى استبعاد أو سحب ملف الطالب المنقطع، بعد أخذ إقرار علي الطالب بعدم تقدمه للامتحان هذا العام، مع تسليم حصر عددي للتعليم الإعدادي بالإدارة، ويتم تسجيل الاستمارات الإلكترونية لكافة الطلبة بكل مدرسة وتسليم الحصر العددي معتمد، وسيم غلق الإضافة أو الحذف لأي طالب علي قاعدة بيانات المدرسة بعد الموعد المحدد.