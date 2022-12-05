«التعليم» تنظم ورشة عمل لتدريب موجهي الثانوية على أساليب صياغة الأسئلة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ورشة عمل اليوم وغدا، لتدريب موجهي المواد للمرحلة الثانوية بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشؤون المديريات التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد أول الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وأكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والدكتور حسن جاويش، مدير الترقي في الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تدريب 378 موجها

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أنّ التدريب يستهدف 378 موجها لمواد التعليم الثانوي، و27 مسؤول تدريب بكل مديرية تعليمية، إضافة إلى 15 مدربا و10 مشرفين على التدريب.

وتابعت أنّ الحقيبة التدريبية تضمّ المواد الأساسية «العلوم، والدراسات، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الثانية، وعلم النفس، والفلسفة»، ويوجد في كل حقيبة من المواد التدريبية «دليل المتدرب، ودليل المشارك، والمادة المرجعية، وعرض تقديمي عن اليوم الأول»، واليوم الثاني «تقويم البرنامج التدريبي، وتقويم متدرب، والاختبار القبلي والبعدي»، ويتولى التدريب نخبة من المدربين.

ورشة عمل لإدارات التدريب

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى عقد ورشة عمل لإدارات التدريب بالمديريات التعليمية، في إطار تطوير العمل بإدارات التدريب بالمديريات التعليمية، تستهدف مديري إدارات التدريب بالمديريات، لمناقشة وضع تصور لمعدلات العاملين بأقسام وإدارات التدريب.