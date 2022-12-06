«مستثمري السياحة»: الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على قدوم السياح لمصر في 2022

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه رغم الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال العام الجاري نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذا العام لم تتأثر وجاءت بمعدلات جيدة، وبخاصة خلال النصف الثاني من العام، لافتا إلى أن السياحة المصرية استطاعت خلال عام 2022 استعادة عافيتها التي كانت عليها قبل جائحة كورونا.

ارتفاع الإشغالات في فنادق القاهرة

وأضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أنه مع قرب نهاية العام الجاري فإن المعلم الأهم في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2022 هو ارتفاع نسب إشغالات فنادق القاهرة طوال العام وزيادة التدفقات السياحية القادمة إليها من مختلف دول العالم ولا سيما من الدول العربية، إضافة إلى استمرار العديد من الدول أبرزها ألمانيا في إرسال سياح للغردقة وشرم الشيخ بذات المعدلات التي كانت ترسلها عام 2019 قبل جائحة كورونا.

زيادة حركة السياحة في النصف الثاني من العام الجاري

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري كانت الأعلى من نظيرتها خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2022، موضحا أن ألمانيا احتلت المركز الأول عالميا في إرسال السياح إلى مصر خلال العام الجاري، فيما احتلت إسبانيا المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر وأسوان خلال 2022، بينما كانت إيطاليا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى شرم الشيخ خلال موسم الشتاء الجاري.

ولفت عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إلى أنه لولا نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية التى اندلعت فبراير الماضى والتى تسببت فى توقف شبه كامل لقدوم سائحى الدولتين إلى مصر لوصلت أرقام السياح الوافدين لمصر هذا العام لأرقام قياسية، متوقعا أن يشهد العام المقبل تحقيق السياحة المصرية معدلات هى الأعلى تاريخيا سواء من حيث أعداد السياح أو الإيرادات المحققة شريطة أن تسير الأمور وفقا لمسارها الطبيعى.