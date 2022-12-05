جامعات المعرفة الدولية تستضيف «جوائز أوسكار التعليم» بمشاركة 1400 متنافس غدا

تستضيف جامعات المعرفة الدولية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمر «جوائز أوسكار التعليم» وذلك لأول مرة في مصر وإفريقيا، غدًا الثلاثاء، وعلى مدار يومين، بمشاركة 1400 متنافس من جميع أنحاء العالم، يمثلون جامعات وشركات تكنولوجيا التعليم ومنظمات عالمية تقدم مثالا بارزا على الابتكار في مجال التعليم.

يأتي ذلك بحضور، المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، وإيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، والبروفيسور جواو ساجوا، رئيس جامعة نوفا البرتغالية، وبين سوتر، نائب رئيس مؤسسة QS، وبروفيسور فرانشيسكو كاراميلو، رئيس فرع جامعة نوفا بالقاهرة، وميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، وجون، هانس كورتزر، كبير مستشاري معهد التدريب والبحث بالأمم المتحدة، والدكتور أحمد دلال - رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة، وفيليب هميل، نائب مدير الجامعة المشارك، جامعة أبو ظبي، والبروفيسور جون لاثم، رئيس جامعة كوفنترى البريطانية، والدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، ونخبة من قيادات التعليم حول العالم.

مسابقة عالمية للتربويين

وأكد إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إديوكيشن، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية، أن مؤتمر QS Reimagine Education، يعد مسابقة عالمية للتربويين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ويضم مجموعة من الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا التعليم وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين من أفضل المؤسسات الجامعية وغيرهم من المهتمين بمستقبل التعليم العالي.

إعداد الطلاب لسوق العمل

وأضاف، أن مؤسسة الجامعات المعرفة الدولية والمستضيفة لفرع جامعة نوفا البرتغالية، تعمل وفق خطة استراتيجية لإعداد الطلاب لأسواق العمل المختلفة، من خلال استضافة مثل هذه المسابقات العالمية وبمشاركة كوادر أكاديمية من جنسيات مختلفة، مما يعزز تنوع الثقافات والأفكار وخلق بيئة إبداعية لا حدود لها.

جدير بالذكر، أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تعد مؤسسة تعليمية متعددة التخصصات تستضيف فروع لجامعات عالمية يشارك كل منها بالبرامج والشهادات المتميزة الحاصلة على ترتيب عالمي متقدم مما يوفر تجربة تعليمية محفزة فكرياً وعالمياً.