جامعة بنها: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات الطلابية

تفقد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، انتخابات الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليتي الآداب والتجارة.

وأشاد رئيس جامعة بنها بحرص الطلاب والطالبات على المشاركة في ماراثون الانتخابات، والتى تمثل تجربة ديمقراطية لتدريب الطلاب على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب، مؤكداً أن الاتحادات الطلابية تهدف إلى ترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

الانتخابات الطلابية تفرز قيادات شبابية طموحة

وأضاف رئيس الجامعة، أن الانتخابات الطلابية تفرز قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لأن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات في شتى المجالات الحياتية، مؤكدا أن الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية وتعويد الطلاب على المناخ الديمقراطى القائم على الممارسة الفعلية للأنشطة والانتخابات الطلابية.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.

يذكر أنه وفقاً للجدول الزمنى للانتخابات، تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج اليوم الأحد، والإعادة غدا الاثنين، كما ستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم بعد غد الثلاثاء، ويوم الأربعاء 7 تُجرى انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.