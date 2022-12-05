المستشار الألماني يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس، من اندلاع حرب باردة جديدة، من خلال تقسيم العالم إلى كتل، كما دعا إلى دفع كل الجهود الممكنة في سبيل تأسيس شراكات جديدة، بحسب مجلة «فورين أفيرز»، اليوم.

وكتب شولتس في مقال رأي بمجلة «فورين أفيرز»، نشر على الإنترنت، يوم الاثنين، إنّ الغرب يحتاج إلى الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية المجتمعات المنفتحة، محذرا: «علينا أيضا تفادي تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل».

تشكيل عالم متعدد الأقطاب

وأضاف: «هذا يعني بذل كل جهد ممكن لبناء شراكات جديدة بطريقة براجماتية وبدون حواجز أيديولوجية».

وأشار شولتس إلى الصين وروسيا بشكل خاص، باعتبارهما دولتين تدعوان إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي يتطلب وحدة أوروبية أقوى للتغلب على دعوات تلك الدول.

شولتس يدعو إلى شراكة أقوى عبر الأطلسي

وكتب أنّ الشراكة عبر الأطلسي تظل أمرًا شديد الأهمية، في ظل مواجهة التحديات التي يفرضها تهديد روسيا بشن هجمات تستهدف أراضي الحلفاء، بجانب الصين ونهجها تجاه تايوان، اللذين يتطلبان من أوروبا وأمريكا الشمالية تشكيل شراكات جديدة وأقوى مع دول العالم.