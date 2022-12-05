محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير بذوي الهمم وتوفير كافة متطلباتهم

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الاهتمام الكبير بذوي الهمم وتحقيق جميع مطالبهم.

وأضاف المحافظ، في الاحتفال الذي أقامته مديرية الشباب والرياضة، مكتب «قادرون باختلاف»، اليوم، بمركز شباب العريش، بحضور عدد من قيادات وأهالي المحافظة، أن الاحتفالات بذوي الهمم بمناسبة يومهم العالمي في شمال سيناء، مختلف عن الاحتفال في أي محافظة أخرى.

الاحتفال بذوي الهمم

واحتفلت المحافظة بذوي الهمم في مقر مجمع مدارس التربية الخاصة أول أمس، واليوم يتم الاحتفال بهم في مركز شباب العريش، كما يقام احتفال آخر الليلة، مشيرا إلى تفهمه لكافة مطالبهم والعمل على تحقيقها.

وقدم المحافظ الشكر لأسر وأهالي ذوي الهمم لدعمهم أبنائهم ومساندتهم في الحياة، كما قدم الشكر لمديرية الشباب والرياضة ونادي المعاقين للجهود المبذولة في خدمتهم.

تقديم كافة الخدمات

وأشار المحافظ إلى تقديم كافة الخدمات لذوي الهمم، من بينها افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمركز شباب العريش من أجل تقديم الخدمة المطلوبة لذوي الهمم على مستوى يليق بهم، وعمل تقييمات للأطفال ومقابلات أولياء الأمور، بجانب جلسات التقييم المهاري واللُغوي والمقابلات الشخصية لأولياء الأمور.

يأتي ذلك بالإضافة لتطبيق اختبار الذكاء وتقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات لمن تم تقييمهم، وبعض جلسات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك واختبارات الذكاء بالمركز، علاوة على جلسات لزيادة الانتباه والتركيز والقدرة على الإبداع وتقوية أنامل الأيدي.

غرف متخصصة في المدرسة الفكرية

كما أكد المحافظ أنه جار التجهيز لافتتاح مركزا آخر، إلى جانب افتتاح غرفة الحاسب الآلي وغرفة التكامل الحسي وغرفة الموتيسيري بمدرسة التربية الفكرية، علاوة على توزيع الأجهزة الطبية من سماعات وكراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة.