تساقط أمطار غزيرة على شمال شيناء.. والمحافظ يوجه تحذيرا للمواطنين

شهدت بعض القرى والمدن في شمال سيناء، صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، وتوقعات بأن يستمر تساقط الأمطار طوال النهار.

وأدى تساقط الأمطار إلى غرق الشوارع، ومنع المارة المترجلين من عبور بعض المناطق بسبب برك المياه التي تكونت فجأة بشوارع وأحياء مدينة العريش.

وذكر بيان للمرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن المحافظة ستشهد سقوط أمطار طوال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى إلى 17 درجة مئوية، لتنخفض عن أمس بمعدل 4 درجات.

تحرك مجلس المدينة لشفط المياه الراكدة

فيما بدأت أقسام الصيانة والإشغالات في التحرك لشفط مياه الأمطار من المناطق الراكدة بشارع سوق السمك والبريد وأم القرى وشارع المستشفى وطريق البحر الساحلي والمساعيد.

ومن جهة أخرى، كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد حذر المارة والأطفال من لمس أعمدة الكهرباء وقت سقوط الأمطار، موضحا أن هذا قد يسبب في بعض المناطق ماسا كهربائيا، لوجود أسلاك ملامسة وقت تساقط الأمطار.

المحافظ يوجه نصيحة للمواطنين

وطالب المحافظ، المواطنيين من سكان المحافظة الإبلاغ فورا عن أي مشكلات قد تتسببها الأوضاع المناخية وتساقط الأمطار والرياح المحتمل أن تضرب المنطقة.

بدوره، أكد قسم العلاقات العامة والطوارئ بديوان عام محافظة شمال سيناء، أنه لم يتلق أي أستغاثات أو وجود مشكلات لحتى اللحظات، موضحا أن هناك استعدادات في المديريات ومجالس المدن بالتنسيق مع الديوان العام بالمحافظة للاستجابة لأي طارئ قد يحدث.