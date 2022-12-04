جامعة العريش تعلن أسماء الأطباء ومواعيد الكشف بالمجمع الطبي.. 10 تخصصات

أعلنت جامعة العريش عن وضع جدول بأسماء ومواعيد الكشف والاستشارة لأساتذة هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة العريش، وذلك في المجمع الطبي بالجامعة.

وأكد بيان صادر عن جامعة العريش أنه تم وضع جدول خططي بمواعيد الأطباء في جميع التخصصات، مع مراعاة عدم وجود تعاض بين تخصص وآخر.

افتتاح المركز الخدمي

بدوره أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان، أنه تم بالفعل افتتاح المركز الطبي الخدمي بجامعة العريش فرع كلية الطب، وذلك لتقديم خدمة مجانية لأهالي سيناء من المرضى.

10 تخصصات بالمركز الطبي

وأضاف «الدمرداش»، أن الخدمة المقدمة على أعلى مستوى، وعملية الكشف سيقوم بها أساتذة في أكثر من 10 تخصصات بالجامعة، بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة والمسالك البولية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعيون والرمد وغيرها.

يذكر أن كلية الطب بجامعة العريش بدأت بها الدراسة مطلع العام الحالي، لأول مرة بشمال سيناء، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزارء ووزارة التعليم العالي.