«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة شاغرة بـ«تعليم الشرقية»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة مديرية التربية والتعليم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وهي وظيفة خالية، حيث يكون التعيين بهذه الوظيفة وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

«الوطن» تستعرض فيما يلي تفاصيل الإجراءات للتقديم لهذه الوظيفة والشروط

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:مديرية التربية والتعليم بالشرقية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:محافظة الشرقية

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة علي قمة الوظائف المالية والإدارية بالمديريةوتختص هذه الوظيفة بالقيام بأعمال التخطيط والإشراف والرقابة والمتابعة وتنمية الكفاية الإدارية في مجالات الشئون المالية والإدارية وتنسيق العمل بين الإدارات التعليمية للمديرية

المهارات المطلوبة في طالب الوظيفة

- المهارات الأساسية:أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنهاوأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وكذا بيان بالإنجازات التي حققهاواجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة المقررة لترقية

- المهارات الفنية: خبرة تخصصية في مجال العمل و قدرة كبيرة علي التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهدافتقديم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة مما يحقق أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وعلى أن يراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عام علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة طبقا للقرار الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشان معايير توصيف وتقييم الوظائف

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:مؤهل عــالي تجــاري لنوع العمل

المستندات المطلوبة:طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم معالي الوزير أ.د./ محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية:

1. عدد (8) صورة شخصية .

2. ملف يحتوي على أصل + (7) صور مما يلي

3. بيان حـالـة (السيرة الذاتية) معتمدة من جهة العمل .

4. بيان من الشئون القانونية بموقفه بالجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية / الجنائية وعلي ان لا يكون المتقدم محال للمحكمة التأديبية / الجنائية أثناء فترة الإعلان .

5. بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.

البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والأدلة والمستندات الدالة على الجوانب التالية :

1. التاريخ الوظيفي شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها إن أمكن وبيان بالإنجازات التي حققها

2. بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها .

3. أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – خطاب الشكر والتقدير ).

علما بأنه يشترط فيمن يتقدم للإعلان سواء كان من داخل أو خارج مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/11/13

نهاية الإعلان:2022/12/13