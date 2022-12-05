شاب يصيب صديقه بطلقة خاطئة في البدرشين

أصيب عامل برش خرطوش بالفخذ اليمنى بسبب طلقة خاطئة من صديقه، ونقل على الفور لمستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بتعرض عامل 36 سنة مقيم دهشور دائرة المركز السابق اتهامه في قضية مشاجرة برش خرطوش بالفخذ اليمنى، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على الفور، انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين إلى مكان الواقعة، وتبين أنه خلال تواجد المصاب رفقه أحد أصدقائه، صاحب محل عطور 35 سنة ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في قضية آثار وذخيرة، وخلال عبث صديقه الأول بسلاح ناري كان بحوزته بندقية خرطوش، خرج منها بالخطأ عيار ناري، أسفرت عن إصابة المذكور.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وأيدا ما أسفر عنه الفحص، واعترف الأول بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.