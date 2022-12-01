إصابة عامل بجرح طعني إثر اعتداء جاره عليه لخلافات الجيرة في سوهاج

شهدت دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، اعتداء عامل على جاره بسلاحٍ أبيض ما أدى إلى إصابته بجرحٍ طعني في الظهر، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، ونُقل المصاب إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول المدعو «مصطفى ج ع ر» 33 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، مصاب بجرح طعني بالظهر، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، ومناقشة المُصاب، ونجل عمه المدعو «حمادة م ع ر» 46 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو «محمد.ا.ع» 25 عامًا، عامل، ويقيم بالناحية بالتعدي على المذكور، بسلاحٍ أبيض كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

ضبط المتهم بارتكاب الواقعة

وضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة» بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.