إصابة عامل بجرح طعني في مشاجرة لخلافات مالية بسوهاج

أصيب عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، بجرحٍ طعني في الصدر واشتباه نزيف؛ إثر تعدي عامل ثلاثيني عليه بآلة حادة «مفك»، في مشاجرة بينهما لوجود خلافات مالية بينهما، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ض.س»، 20 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني في الصدر واشتباه نزيف بالصدر.

خلافات مالية بينهما

وبسؤال المُصاب اتهم المدعو «سمير.ص.ع»، 30 عاما، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، ضُبط المتهم والأداة المستخدمة «مفك»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.