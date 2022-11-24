إصابة عامل وأطفاله الثلاثة في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب عامل وأبناؤه الثلاثة، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، بجوار الوحدة الصحية بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب دراجة نارية في قرية بياض العرب

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بجوار الوحدة الصحية بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن إصابة عامل وأبناءه الثلاثة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف، إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتبين أن المصابين هم «سيد.ي.م»، 40 عامًا، مصابًا بجراح قطعي بالقدم اليسرى جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأبنائه «منة»، 12 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالوجه طوالي حوالي 5 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«ميار»، 7 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالوجه طوالي حوالي 3 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«زياد»، 3 سنوات، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون في قرية بياض العرب.