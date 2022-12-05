الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في قرية شتت الأنعام بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لإخماد حريق نشب قبل قليل في «جرن» خاص بتخزين قش الأرز في عزبة عبداللطيف الحناوي التابعة لقرية ششت الأنعام بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

إخطار يفيد اندلاع حريق في قش الأرز

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد اندلاع حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بعزبة عبداللطيف الحناوي التابعة لقرية ششت الأنعام التابعة لدائرة المركز.

وانتقل الرائد صلاح الكفراوي وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد 10 سيارات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

كردون أمني للسيطرة على الحريق

وجرى فرض كردون أمني حول الحريق للسيطرة على الحريق، وعدم انتشاره في الأراضي المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.