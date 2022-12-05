ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة «التكاتك» بكفر الشيخ

نجحت مباحث مركز شرطة فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة المركبات النارية الـ«توك توك»، بالاشتراك مع آخر.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بضبط وحدة مباحث مركز شرطة فوه كل من «م.م.م.ع.ا»، 34 عامًا، عاطل، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، من ذوي المعلومات الجنائية ما بين «مخدرات، وسرقة، وضرب، وإيصالات أمانة»، والمدعو «ر.ف.ع.ع»، 30 عامًا، عاطل، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز فوه، من ذوي المعلومات الجنائية ما بين «سلاح ناري، وضرب»، و«ح.م.أ.ا»، 42 عامًا، عاطل، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وذلك لاتهامهم بسرقة مركبات «توك توك» من أماكن مختلفة.

وكانت معلومات وردت إلى المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، بتكوين المتهمين الثلاثة المذكورين تشكيلاً عصابيًا يتزعمه المتهم الأول، تخصص في سرقة المركبات النارية الـ«توك توك» بأسلوب المغافلة في أماكن مختلفة.

وبتقنين الإجراءات واستهدافهم تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، جرى ضبطهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع 3 سرقات.

ارتكاب وقائع سرقات متعددة

وتبين من اعترافهم ارتكابهم وقائع السرقات في بلاغات كل من «م.ا.م.ط»، 33 عامًا، سائق «توك توك»، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز فوه، حمل رقم 11803 لسنة 2022 جنح مركز شرطة فوه، وبلاغ «م.ب.م.إ.ح»، 42 عامًا، سائق «توك توك»، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز فوه، حمل رقم 10804 لسنة 2022 بسرقة مركبتهما «توك توك» من أسفل منزلهما، وبلاغ «ح.ش.ع.ا»، 32 عامًا، سائق «توك توك»، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق حمل رقم 7220 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسرقة مركبته «توك توك» حال تواجدها في مدينة الرحمانية.

وبإرشاد المتهمين عن المسروقات جرى ضبط مركبات «توك توك» التي سرقوها لدى عميلهم المتهم الرابع المدعو «م.ر.ب.ا»، 27 عامًا، عاطل، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق «سيئ النية»، فيما أُلقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة ما قرره المتهمين الثلاثة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة، وإخطار النيابة العامة بمركز فوه لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وبحسب محمد عبد السلام، محام، فإن المادة 318 من قانون العقوبات، عاقبت من يرتكب واقعة السرقة، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف «عبد السلام»، أنه يعاقب أيضاً بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.