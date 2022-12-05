رئيس تحرير الأهرام ويكلي: أوروبا تغرق بمستنقع التضخم وفي طريقها لموجة إضرابات كبيرة

قال الكاتب الصحفي الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنه منذ فبراير الماضي وهناك شبه إجماع بين دول الجوار لأوكرانيا بأن الحل الوحيد للأزمة هو جلوس المفاوض الأمريكي والروسي على مائدة واحدة، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن جاءت في إطار إدراكه بأن أوروبا تغرق في مستنقع التضخم وفي طريقها لموجة إضرابات كبيرة، والحل سيكون أمريكيا وروسيا.

تصريحات الرئيس الفرنسي في واشنطن

وأوضح «إبراهيم» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن تصريحات الرئيس الفرنسي في واشنطن بشأن الحرص على فتح قناة مع الرئيس الروسي، في الوقت الذي يستعد فيه بايدن للجلوس مع بوتين، تعتبر بوادر لمحاولة حل الأزمة، لافتا إلى أن العوامل التي تدفع لمفاوضات في الأزمة الروسية الأوكرانية غير موجودة حاليا.

الجانب الأوكراني يتحكم في صياغة الرسالة

وأشار الدكتور عزت إبراهيم إلى أن الجانب الأوكراني يتحكم في صياغة الرسالة الخاصة بالأزمة، وبسبب انقسامات المعسكر الغربي يتحكم الرئيس الأوكراني في وتيرة التصريحات بشكل متغير، وخرج بشكل واضح ضد إمكانية الجلوس مع بوتين قبل الانسحاب والعودة للحدود الدولية، بالإضافة لرفضه وضع سقف لأسعار النفط الروسي الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

الخصومة مع روسيا يجب ألا تذهب لأبعد من ذلك

وأكد رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الخصومة مع روسيا يجب ألا تذهب لأبعد من ذلك، مشيرا إلى أن أمريكا تحاول أن تبني جسرا كبيرا مع الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا، بالرغم من وجود خلافات على الأمور التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب قانون التضخم الذي يدعم شركات الطاقة المتجددة في أمريكا بـ600 مليار دولار.