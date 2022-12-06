حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يتوافق بشدة مع برج الأسد، ولا يتوافق أبدا مع برج القوس فهو لديه شخصية مستقلة لا يتمكن أحد من التحكم فيها، كما أنه يمتلك قدرة كبيرة على إدارة الأعمال التجارية التي تحدث ولديه أفكار جيدة في تشكيل نظريات جديدة في التجارة.

مواصفات برج الدلو

وأبرز عيوب برج الدلو أنه متقلب المزاج فهو غير قادر على معرفة الناس من حوله ويجد صعوبة في التعامل مع الغير، كما أنه لا يستطيع التخلي عن حريته أغلب الوقت ويخاف من الارتباط لذا لا يسمح لأحد دخول قلبه ببساطة لأنه في حالة الحب يعطي كل ما يملك لحبيبه.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر كما يلي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة، وتجنب الصدام مع المحيطين بك حتى تشعر بالسعادة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها أبدا حيث أن ذلك قد يضعك في مشكلات لا تستطيع حلها.