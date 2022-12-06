خبير سياسيات دولية لـ أحمد الطاهري: الروس يستعدون للانسحاب من بعض مدن أوكرانيا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسيات الدولية، إن إخلاء السياسة الأمريكية يعطي الفرصة لقوة أخرى أن تملأ الفراغ وهي الصين أو ورسيا، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تستهدف أن لا تكون منطقة الشرق الأوسط ساحة مفتوحة أمام الصين، ويمثل الأمر تحديا كبيرا للقمة الصينية الخليجية العربية.

التصويت على قرارات الأمم المتحدة

وأوضح «سنجر» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الأمريكيين وقفوا في التصويت على قرارات الأمم المتحدة بأن من لا يقف معهم فهو يقف مع الإرهاب، وأصبحت استراتيجيتها تقوم على محاصرة الصين وروسيا، لافتا إلى أن هناك سيناريو للأزمة الروسية الأوكرانية يتضمن عدة وجهات نظر حول التحرك، والشتاء سيكون معوقا لأن الروس لم يقدموا انطلاقات كبيرة خلال الفترة الماضية، وإنما يعدون أنفسهم للانسحاب من بعض المدن الأوكرانية.

الاستراتيجية الأمريكية

وأشار الدكتور أشرف سنجر إلى أن الأمريكيين استفادوا من الأزمة في ردع الصين بشأن تايوان، وأعادوا الأوروبيين بالتهديد، لافتا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية نجحت في إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعمل حاليا بمبدأ الصديق وقت الشدة وتتعاون مع الدول الأوروبية التي تتفق معها في مصالحها.

أمريكا استفادت من الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد خبير السياسيات الدولية، أن أمريكا استفادت من الأزمة الروسية الأوكرانية في تسعير البترول، وأن تنطلق قرارات الأمن من واشنطن وليس من أوروبا، لافتا إلى أن روسيا يجب أن تتحكم في الأزمة، وأن تكون درسا واضحا أمام الصينين.