مدير «الأهرام للدراسات الاستراتيجية»: روسيا لم تستطع حسم الأزمة الأوكرانية عسكريا

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبير الشؤون الأسيوية بقطاع أخبار المتحدة، إن الاستراتيجية الأمريكية تعتبر ناجحة في أزمة أوكرانيا وروسيا، من خلال عرقلة موسكو وعدم تمكينها من حسم الأزمة عسكريا، لافتا إلى أن روسيا أصبح له حدود في استخدام القوة، وحتى الآن لا يوجد ما يثبت أن الدب الروسي يستطيع حسم الأزمة عسكريا في الفترة المقبلة.

فكرة التفاوض والحلول السياسية

وأوضح «فرحات» خلال استضافتة ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المرونة الروسية فيما يتعلق بالانفتاح على فكرة التفاوض والحلول السياسية يعد نجاحا أمريكيا، ولكن يجب أن ندرك أن المشهد لم يكتمل بعد وهناك تحولات أخرى تحكم على مدى نجاح الاستراتيجة الأمريكية ومنها موقف الصين وهل ما زالت كما هي قبل الأزمة أم تغيرت.

زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات إلى أن زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان إن كانت رسالة أمريكية فهي لها قيود، واستخدمتها الصين للتأكيد على أن تايوان خط أحمر، لافتا إلى أنه ثبت أيضا أن الصين رقم مهم ولا يوجد توافق دولي على معاداة الصين، فلا يمكننا القول إن هناك توافقا أوروبيا أمريكيا فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين وهناك خلاف حول ذلك.

التعاون مع أوروبا

وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حديث الصين عن توسعها في التعاون مع أوروبا هي رسالة واضحة بأن الصين يمكن أن تصبح بديلا للعلاقات مع القوى الأوروبية، وأصبحت الصين بشكل واضح في معسكر واحد مع روسيا مهما اختلف توصيف التعاون.