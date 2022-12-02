مستشفى الكهرباء بألماظة تستعد للحصول على شهادة الاعتماد والجودة

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، استعدادها لخوض اختبارات الحصول على شهادة الاعتماد برعاية الدكتور محمد اسماعيل سليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وعقدت الشركة الاجتماع الشهري لرؤساء الأقسام الطبية بـ مستشفى الكهرباء بحضور رؤساء الأقسام غير الطبية ومديري الإدارات، شرحت خلاله الدكتورة شيماء المنياوي، استشاري الجودة والمحاضر بالجامعة الأمريكية، متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد والجودة.

عرض نواحي التطوير المستهدف

وأشارت شركة الخدمات الطبية في بيان صحفي، أن الحضور أبدوا امتنانهم بعقد ذلك اللقاء المثمر لافتة إلى أن اللقاء تخلله نقاشات وحوارات إيجابية في هذا الشأن بين الحضور إضافة إلى قيام الدكتورة أميرة علي رئيس قسم العلاج الطبيعي والدكتور أمجد نبيل مدير وحدة مناظير الجهاز الهضمي بعرض ما تم إجراؤه من خدمات طبية بتلك الأقسام في الفترة السابقة وعرض نواحي التطوير المستهدف في الفترة المقبلة.

إقامة اليوم العلمي لقسم الكلى بمستشفى الكهرباء

من جانبه كشف الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن إقامة اليوم العلمي لقسم الكلى بمستشفى الكهرباء بألماظة بحضور الدكتورة غادة احمد ماهر رئيس قطاع الجيزة الطبي وإشراف الدكتور محمد زكريا مدير عام المستشفى والدكتورة شيرين عمر مدير وحدة الكلى وعدد من الأطباء من قطاعات شركة الخدمات وبمشاركة زملائهم من الطاقم الطبي بالمستشفى.

تقديم أرقى وأعلى مستوى من الخدمة الطبية للمرضى

وأشار «سليم»، في تصريحات صحفية إلى أن الهدف من إقامة اليوم العلمي لقسم الكلى بمستشفى الكهرباء يستهدف التعرف على كل جديد في هذا الشأن لتقديم أرقى وأعلى مستوى من الخدمة الطبية للمرضى لافتا إلى استعراض العديد من الموضوعات الطبية والحديث في مجال أمراض الكلى.