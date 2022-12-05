 مستشفى الكهرباء: تقديم خدمة طبية متميزة للعاملين وأسرهم بشركات الصعيد

كشفت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء عن تبني خطة جديدة قائمة على تطوير، وتحديث كل الخدمات المقدمة لجموع العاملين خصوصا بمحافظات صعيد مصر التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.

فتح قنوات اتصالات مباشرة مع رئيس وقيادات الخدمات الطبية

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب، إنه سيتم اتخاذ خطوات إيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على إنشاء عيادات صحية متكاملة تقدم الخدمات على مدار الـ24 ساعة يوميًا، للعاملين واسرهم بشركات قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد

تطويرالمنظومة الطبية بالصعيد من اولويات واهتمامات قيادات قطاع الكهرباء

وأشار سليم، في تصريحات صحفية خلال جولته بمقر الشركة في أسوان برفقة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وحضور المهندس عصام عز الدين، رئيس قطاعات الشؤون الفنية والمشروعات والمهندس اشرف عطا رئيس قطاعات التشغيل والتحكم والمحاسب محمود عبد المريد رئيس قطاعات الشئون المالية والمحاسب أسامة عباس رئيس قطاعات الشؤون التجارية، ومحمد إبراهيم رئيس اللجنة النقابية، وعضو مجلس إدارة الشركة والمحاسب أحمد الطيب حسن مديرعام شؤون الأفراد والمشرف على الشؤون الإدارية وممثلي اللجان النقابية بالقطاعات الأربع التابعة للشركة ومن شركة الخدمات الطبية الدكتور السيد محمد فهمى رئيس قطاع أسيوط الطبى.

وتحتل المنظومة الطبية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بصعيد مصرعلى وجه الخصوص، أولويات واهتمامات وزيروقيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة الحالية لما يمثله العاملين بتلك المناطق من قيمة كبيرة تقوم بتنفيذ مهام وأعمال فى المشروعات القومية المختلفة وكذلك حرصهم على استقرار وانتظام التيار الكهربائي

فتح قنوات اتصال مباشرة مع رئيس وقيادات الخدمات الطبية

من جانبة اكد المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباءحرصه على دعم المنظومة الطبية وتوفير كل وسائل الدعم للشركة والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لجموع العاملين من خلال فتح قنوات اتصالات مباشرة مع رئيس وقيادات الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء مصر وكذلك عقد لقاءات دورية مع رؤساء اللجان النقابية وممثلى العاملين بمختلف القطاعات التابعة للشركة للاستماع لمطالبهم المشروعة فى الحصول على خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى.

تحقيق أكبر قدرمن الإستفادة والحصول على خدمات طبية وصحية متميزة للعاملين

واشار صدقي الي اهتمام القطاع للعمل على تحقيق أكبر قدرمن الإستفادة والحصول على خدمات طبية وصحية متميزة للعاملين بمحافظات الصعيد اللذين يعانون من بعض المشاكل فى الحصول على خدمات طبية وصحية .