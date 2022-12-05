شعبة الذهب: المعدن الأصفر ملاذ آمن لأي استثمار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التذبذب في أسعار الذهب يؤثر على التجارة والصناعة بشكل سلبي، والتقارير الأخيرة الخاصة بالأسواق الأمريكية ونسبة التضخم جعلت الذهب يفضل في البورصة العالمية.

وأضاف «ميلاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة» المذاع على قناة «EtC»، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي شراء للذهب، والناس ترفض بيع جرام واحد من الذهب نتيجة التذبذب في الأسعار وقرار البيع والشراء يعود إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الارتفاع الجنوني للأسعار الذهب يدل على أنه ملاذ آمن لأي استثمار.

زيادة الطلب تؤثر على السوق المحلية

وأشار رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن العوامل التي تؤثر في السوق المحلية أهمها زيادة الطلب على الذهب بشكل غير طبيعي، وذلك بسبب جعل الذهب وعاء ادخاري كملاذ آمن في الاستثمارات.

نبحث عن آليات لفك الشفرة

وتابع: «نحاول في الغرفة التجارية وجود آليات لفك الشفرة لآن الاستمرار في هذه الأسعار المرتفعة والمبالغ فيها، ضرر كبير لصناع الذهب كما أن المصانع تتوقف عن الإنتاج ويأتي بنتائج عكسية على المهنة بشكل عام».