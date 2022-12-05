استشاري باطنة بالولايات المتحدة: نتوقع ارتفاع نسب الإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عبد الهادي خضر، استشاري الباطنة بمستشفى نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التوقعات بشأن فيروس كورونا تشير ارتفاع نسب الإصابة بكورونا خلال شهري يناير وفبراير عن الفترة الحالية، بسبب برودة الجو.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن انتشار قاعدة التطعيمات ضد كورونا ستحجم الزيادة وتجعلها أقل نوعا ما من السنوات الماضية، موضحا أن التوقعات تشير إلى انخفاض أعداد الحالات الخطيرة والوفيات.

وأشار إلى أن الخبرة المكتسبة في مواجهة المرض والتطعيمات ونوعيات العلاج ستحجم من خطورة المرض، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الحصول على جرعات التطعيم ضد المرض والاهتمام بتناول الأغذية و المشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وضرورة ارتداء الكمامة حال التواجد في الأماكن المزدحمة والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض إنفلونزا أو كورونا واستشارة الطبيب المختص، وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب.