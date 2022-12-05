«السيسي» لابنة المشير «أبوذكري»: المحور تقدير متواضع لجهده

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات افتتاح محور التعمير الجديد، بالسيدة ليلى فؤاد أبوذكرى، ابنة المشير فؤاد أبوذكرى، قائلاً إنَّ تدشين محور يحمل اسم والدها «تقدير متواضع للجهد الكبير الذى قدمه قادة عظام بفترة من أصعب فترات الدولة المصرية». وأضاف الرئيس: «ألف مبروك، وأى مطلب تطلبوه إحنا تحت أمرك»، وذلك رداً على طلبها بتلبية رغبة ابنتها «بهية» فى التقاط صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.

وقالت المهندسة ليلى، ابنة المشير فؤاد أبوذكرى، إنَّ والدها كان له الشرف لكونه أحد أبطال قادة حرب أكتوبر 1973. وأضافت أنَّه بعد مرور 50 عاماً جرى تكريمه بشكل عظيم من الدولة المصرية الممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت ابنة المشير فؤاد أبوذكرى، وصية والدتها المتوفاة منذ شهر، إذ تضمّنت الحديث للرئيس عن شعورها بالامتنان من تكريم والدها.

ليلى أبوذكرى: تكريم عظيم من الدولة.. ووالدتى بكت بسببه من الفرحة قبل وفاتها

وأضافت أنَّ والدتها بكت من الفرحة والسعادة بعد تلقيها خبر التصديق على إطلاق اسم المشير «أبوذكرى» على محور التعمير، قبل وفاتها، إذ علقت حينها: «دلوقتى أقدر أمشى وأنا مرتاحة». وتابعت: «أهدى التكريم لروح والدتى، حتى تشعر بالفرحة والسعادة التى أشعر بها الآن». وأشارت إلى أنَّ ابنتها «بهية» كانت ترغب فى التقاط صورة مع «السيسى» مرة أخرى، موضحة أنَّ ابنتها التقطت سابقاً صورة مع الرئيس فى إحدى فعاليات «قادرون باختلاف».