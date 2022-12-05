أماكن عرض فيلم الكوميدي Violent Night في السينمات

تعرض السينمات المصرية الفيلم الكوميدي Violent Night، وتدور أحداث الفيلم حول فريق من المرتزقة المحترفين يقتحم منزل أحد الأثرياء بعشية عيد الميلاد، ويتخذ الفريق كل من بالمنزل رهائن، ولكن يتفاجأ الفريق من بعدها بوجود سانتا كلوز بالمنزل، دون علمهم عن حقيقته.

فريق عمل فيلم Violent Night

أبطال فيلم Violent Night هم ديفيد هاربر، كام جيجنديت، جون ليجويزامو، بيفيرلي دي أنجيلو، مايك دوبود، أليكس هاسل، والفيلم من إخراج تومي وركولا، ومؤلفي العمل هما جوش ميلر و بات كيسي.

أماكن عرض فيلم Violent Night

يتم عرض فيلم Violent Night في السينمات التالية:

سينما جالكسي المنيل لكل الحفلات.

سينما جلاكسى المعادي لكل الحفلات.

سينما بوينت 90 صباحا لكل الحفلات.

سينما أركان MAX في كل الحفلات.

سينما جلاكسى المعادي في كل الحفلات.

سينما صن سيتي بكل الحفلات.

سينما بلازا، (أمريكانا بلازا) لكل الحفلات.

سينما الزمالك لكل الحفلات.

سينما آيماكس بلازا حفلة 6 مساء.

سينما أركان لكل الحفلات.

سينما كايرو فيستفال سيتي لكل الحفلات.

سينما مدينتي لكل الحفلات.

سينما سي سينما أمير حتى حفل 9 مساء.

سينما سيتي ستارز لكل الحفلات.

سينما سان ستيفانو مول لمختلف الحفلات.

سينما داندي مول لمختلف الحفلات.

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب كل الحفلات.

سينما جولف سيتي حتى حفل 9 مساء.

سينما فوكس مول مصر كل الحفلات.

سينما سيتي سنتر ألماظة ويتم عرض الفيلم بكل الحفلات.