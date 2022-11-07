أماكن عرض فيلم «هاشتاج جوزني» في السينمات

تعرض بعض السينمات المصرية حاليًا الفيلم الكوميدي الرومانسي «هاشتاج جوزني»، وتدور أحداث الفيلم حول الدي چي الشهير فارس الذي يتعرض لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، بسبب عدم اعترافه بالحب لفتاة أحلامه بسبب خوفه من فقدانها حيث يتم تدبير حيلة له تؤدي لزواجه من أي فتاة يعترف لها بحبه.

فريق عمل فيلم هاشتاج جوزنى

ويضم فريق عمل «هاشتاج جوزني»، أمير المصري، ومايان السيد، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وصابرين، وبيومي فؤاد، على أن يكون المخرج عصام نصار ومؤلف الفيلم هو محمد سمير مبروك.

أماكن عرض فيلم هاشتاج جوزني

ويتم عرض فيلم «هاشتاج جوزني» في سينمات جالاكسي المنيل، وجالاكسى المعادي، وسينما بلازا، وأمريكانا بلازا، وسينما بوينت 90، وسينما أركان، وسينما صن سيتي، وسينما الزمالك، وسينما كوزموس، وسينما كايرو فيستفال، وسينما مدينتي، وسينما جراند نايل تاور، وسينما جالاكسي الجزيرة بلازا، وسينما جالاكسي سينبلكس مول العرب، وسينما بندر المعادي، وسينما كايرو مول.

إضافة إلى سينما سي سينما أمير، سينما سيتي ستارز، وسينما جولدن ستارز ديلوكس، وسينما جولدن ستارز VIP، وسينما سان ستيفانو مول، وسينما داندي مول، وسينما سيني بلكس جرين بلازا، وسينما داون تاون، وسينما جولف سيتي، وسينما سيني ماكس، وسينما بورتو كايرو، وسينما أوديون، وسينما الأمير، وسينما ألماسة، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر.

جدير بالذكر أن سبب اختيار اسم الفيلم ليكون «هاشتاج جوزني»، اعتمادا على الغموض والتشويق، وطرح المطرب أحمد سعد، أغنية ليه بداري من الفيلم، وهي من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل.