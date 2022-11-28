«البيت الأبيض» يدافع عن نهج بايدن.. وترامب يصف وزارة العدل بـ«الفاسدة»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، تصريحات «البيت الأبيض» عن نهج رئيس البلاد جو بايدن في إقامة تحالفات وشراكات دولية، فيما وصف رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب، وزارة العدل بالفاسدة

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن رئيس البلاد، جو بايدن، تمكن من إقامة أقوى التحالفات والشراكات الدولية في تاريخ بلاده، مضيفة عبر «تويتر»، إنها أقوى من أي وقت مضى.

الرئاسة الأمريكية: نهج بايدن يعني تعزيز المصالح والقيم الأمريكية في العالم

وأشارت الرئاسة الأمريكية، إلى أن نهج بايدن، يعني تعزيز المصالح والقيم الأمريكية في العالم، بما في ذلك انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» وتعزيز الأمن الجماعي للتكتل العسكري، وتقوية الشراكة عبر الأطلسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، تفاجأت مجموعة أطفال برؤية بايدن، أثناء مروره بالقرب من نافذة المطعم يجتمعون فيه، خلال زيارة الرئيس الأمريكي برفقة عائلته لقضاء عطلة «عيد الشكر» في «جزيرة نانتاكيت» جنوب كيب كود بولاية «ماساتشوستس».

وقالت شبكة «سي إن إن» الأخبارية الأمريكية إن بايدن، سمع الضجة التي أحدثها الأطفال فمضى مبتسما باتجاههم وأخذ يلوح بيده لهم، مشيرة إلى أنه التقط بعض صور السيلفي معهم.

«دي سي باترويت»: بايدن يبدو مخيفا

بدورها، انتقدت الصحيفة ميندي روبنسون، في«دي سي باترويت» بايدن، وقالت إن رئيس البلاد، يبدو مخيفا، موضحة: «مثل فيلم رعب وشخص ما ينقذ الأطفال»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، اتهم رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب، وزارة العدل في بلاده بالفساد، وقال عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الوزارة الفاسدة عرضت مليون دولار لكريستوفر ستيل للكذب، ودفعت ثروة روسية للوصول إلى ترامب، مضيفا: «هذا ما قاله فيسبوك ناهيك عن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن (نجل الرئيس الحالي جو بايدن) في القضية المزعومة المتعلقة بمعلومات روسية مضللة في الانتخابات، وهم يعلمون أنها ليست كذلك».

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قالت في وقت سابق، إن ستيل ضابط استخبارات بريطاني سابق، يعتقد تورطه في إعداد مذكرات تدعي أن لدى «موسكو» مواد فاضحة بشأن رئيس «البيت الأبيض» السابق دونالد ترامب.

وتساءل ترامب، إذا كان سيتم السماح للمستشار الخاص جاك سميث، بالتحقيق في أحداث «الكابيتول» التي شهدها المبنى الأمريكي في 6 يناير من العام الماضي.

الاقتصاد سيخسر مليار دولار في الأسبوع الأول من إضراب السكك الحديدية

وفي إطار الإضراب العام، الذي قد تشهده البلاد في 9 ديسمبر المقبل من جانب 100000 عامل على خطوط السكك الحديدية، قال عضو «الكونجرس» براين فيتزباتريك، إن الإضراب سيكون مدمرا للاقتصاد الأمريكي، مضيفا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» المحلية، إن بلاده ستجد حلا بطريقة أو بأخرى.

وأشارت مجموعة أندرسون الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر مليار دولار في الأسبوع الأول من الإضراب.