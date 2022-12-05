ابنة المشير فؤاد أبو ذكري: إطلاق اسم والدي على محور رئيسي تكريم كبير

قالت ليلى أبو ذكري، ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، إن إطلاق اسم والدها على أحد المحاور الجديدة تكريم كبير من الدولة المصرية والرئيس السيسي، وله تأثير كبير على أسرة المشير وأصدقائه، لافتة إلى أن إطلاق اسم والدها على محور يعد شريان حياة للإسكندرية ويخدم الأجيال الحالية والقادمة يعد فخرا: «كل من يعبر الطريق سيبحث عن تاريخ البطل المشير فؤاد أبو ذكري».

نقل سيرة الأبطال للأجيال القادمة

وأوضحت «أبو ذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن إطلاق أسماء أبطال حرب أكتوبر يعد تجديدا للتاريخ ونقل سيرة الأبطال للأجيال القادمة، مضيفة: «والدتي كانت في قمة السعادة قبل وفاتها حينما عرفت أن هناك مشروعا قوميا يتم وسيكون باسم زوجها المشير فؤاد أبو ذكري، كانت فخورة جدا باللي بيحصل، وباقي أسرتي سعيدة جدا».