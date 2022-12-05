المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري لقناة الحياة: كنا نعمل كخلايا نحل للانتهاء من المشروع

قال الدكتور عبدالسلام محمد سالم، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري بالإسكندرية، إن عدد الشركات التي كانت تعمل بالمشروع كبير جدا وكان العمل أشبه بخلايا النحل: «ممكن تشوف 40 أو 50 ماكينة تعمل في نفس الوقت خلال مسافة كيلو واحد».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «تربينا على أنه لا مستحيل وتعلمنا ووضعنا أمامنا هدف هو الانتهاء من المشروع على أفضل ما يكون».

لدينا مساحات من التربة

وتابع: «فعلنا كل شيء هندسي بالمشروع ووصلنا إلى أفضل ما يكون، وحفظنا التربة التي لا نريدها ووضعناها على جانبي الطريق، وأنشأنا الطريق، وأصبح لدينا مساحات من التربة في المياه التي تحتاج أن تأخذ وقتها ليتم بعد ذلك البناء عليها، وهناك مشروعات استثمارية كثيرة جدا على طول المحور».