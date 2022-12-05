المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري لـ«الحياة»: الانتهاء من العمل كان تحديا للجميع

قال الدكتور عبدالسلام محمد سالم، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري بالإسكندرية، إن إنشاء المحور الجديد كان تحديا لكل العاملين به، «الطريق كان يمر في مياه وجسم الطريق القديم موجود، واحتجنا إلى معالجة التربة وضغطها حتى يتأقلم الطريق القديم مع الجديد، «إذا لم تنفذ المعالجة سيتأخر افتتاح المشروع».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «ننزل في الطين أعمدة من الرمال لزيادة قدرة التربة وهي شبيهة بتسليح الخرسانة، واللي بيحصل في 25 سنة قدرنا بالمصارف الرملية نخلصة في سنة واحدة».

وتابع أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمشرف على تنفيذ محور المشير أبوذكري: «دائما هناك أرقام يومية يجرى رصدها، وبعد التشغيل ما زال الرصد مستمرا على الجانبين والجزيرة الوسطى، وتصل لي النتائج باستمرار لمتابعتها».