ترك 6 بنات.. قصة مقتل مسن على يد طليق ابنة شقيقه بسبب الرؤية بالشرقية

أصوات صراخ، وبكاء، دفعت رجلا مسنا للخروج من منزله ليعرف تفاصيل ما يحدث بالمنزل المجاور له بقرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ليجد مشاجرة واعتداء طليق ابنة شقيقه على شقيقها وما إن حاول تهدئته حتى اعتدى عليه بسلاح أبيض وأصابه بجرح طعني، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

جنايات الزقازيق تستأنف محاكمة متهم بقتل مسن

القضية التي هزت قرية صفط زريق ما زالت متداولة أمام القضاء، ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنايات الزقازيق نظر محاكمة المتهم غدا.

تفاصيل مقتل المجني عليه

قال كامل البنا المحامي بالنقض في محافظة الشرقية ، إن المتهم طليق هو ابنة شقيق المجنى عليه، وارتكب الواقعة على إثر وقوع خلافات بسبب الرؤية، حيث ذهبت والدة المتهم لرؤية ابنته في مكان عام مخصص للرؤية، ثم عادت إلى ابنها وأخبرته انه تم التعدي عليها بالسباب.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» توجه المتهم إلى منزل أسرة طليقته للتشاجر مع شقيقها، وبالفعل تعدي على شقيقها بعدة طعنات، وحاول المجنى عليه التدخل لاحتواء الموقف فتعدي عليه المتهم، ما أدى لإصابته بجرح طعني، وتوفي متأثر بإصابته.

المجني عليه رحل وترك 6 بنات

وأشار إلى أن المجنى عليه لديه 6 فتيات، وكان هو العائل الوحيد لهم، وأثارت وفاته حالة من الحزن، لأنه كان يتصف بالسمعة الحسنة وحماية الخلق، كما أن السبب لم يستدعي أن يصل الأمر إلى القتل.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس نجم يفيد تلقى المركز بلاغا، بوفاة عمر محمد منصور السيد مقيم بقرية صفط زريق التابعة لدائرة المركز على يد «حمادة. م. ع. ه».

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وبسؤال «عمر محمد منصور السيد» ابن شقيق المجنى عليه قال إن المتهم هو طليق شقيقته، وعلى إثر خلافات بينهم فوجئ حال تواجده امام مسكنه بحضور المتهم وقام بإشهار سلاح أبيض محاولا قتله وسدد إليه عدة ضريات بهذا السلاح إلا أنه تفادى تلك الضربات إلا أن أحدها أتلفت سترته بناحية الصدر قاصدا من ذلك إزهاق روحه وهرب نحو مسكنه للإحتماء بداخله ثم توجه المتهم لمسكنه المجاور لهم وأحضر سلاح أبيض آخر(سكين) وحال معاودته نحوه مجدداً لمواصلة التعدي عليه تصادف لقائه والمتوفي لرحمة والذي حاول تهدئته إلا أن المتهم عاجله بطعنة استقرت ببطنه والتي أودت بحياته.