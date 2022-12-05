«السيسي» لأهالي الثغر: التطوير عملية مستمرة.. ولا نفعل إلا الخير

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، عدداً من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، شملت افتتاح محور التعمير، ومشروع تطوير محطة مصر، ونُظم الإشارات لخط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية»، وكذلك افتتاح محور 54 للربط مع محور «أبوذكرى»، وكوبرى الدوران بالخلف فى العامرية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، فضلاً عن المرحلة الثالثة من مشروع «بشاير الخير 2» فى «غيط العنب».

الرئيس يفتتح مشروعات تنموية كبرى بالإسكندرية: تحمّلنا 700 مليون جنيه «تعويضات» لإنشاء «محور المحمودية»

وقال إن الدولة تحمّلت 700 مليون جنيه «تعويضات» لإنشاء «محور المحمودية».

لولا التعديات.. لأنجزنا المشروعات بربع التكلفة

الدولة اضطرت لبناء كبارى فى المناطق التى تشهد كثافة سكانية، للحفاظ على الترع، وشدّد الرئيس على أهمية عدم تكرار البناء المخالف، وضرورة عدم السماح بالتعديات على أراضى الدولة، متابعاً لولا التعديات لأنجزت الدولة المشروعات بربع التكلفة.

«عمر سليمان» خرج فى أبهى صورة ولن نحرم أحداً من «المنتزه»

مشروع محور اللواء عمر سليمان فى الإسكندرية مُقام على مساحة 1500 فدان، والحركة عليه لم تكن يسيرة فى البداية، لكن عرض المحور حالياً وصل إلى 6 حارات فى كل اتجاه، حيث روعى فى تصميمه أن يخرج المشروع فى أبهى صورة. مشروعات الإسكان المتوسط والاستثمارى فى الإسكندرية، تراعى كل عوامل النجاح والجذب، لتوفر لقاطنيها كل متطلبات الحياة، موضحاً أنّ مشروع الإسكان يتضمّن إنشاء 140 ألف وحدة سكنية جارٍ العمل عليها.

أى حاجة بندخل فيها بنعمل حاجة حلوة

«أريد تذكيركم بفترة بدء تطوير المنتزه، وقتها خاف الكثيرون من حرمانهم منه، نظراً لوجودهم سنوات طويلة هناك، لكننا لن نحرم أحداً من المنتزه، ده موجود ومتاح لكل الناس، لكن قصر السلاملك التاريخى كان معرضاً للانهيار، لذا وجُب التطوير وإعادة الأمور لما كانت عليه فى السابق».

«لن نفعل سوى الخير، المواطنون شعروا بالغرابة من حرص الدولة على تطوير الإسكندرية». وتابع الرئيس: «أى حاجة بندخل فيها بنعمل فيها حاجة حلوة أوى، إنتو خايفين ليه؟ أنا ماعرفش الـ أى كلام ولا الـ أى حاجة».

لا يمكن إزالة عمارات لإنشاء طرق

الكثافة السكانية وكثافة البناء فى الإسكندرية عالية للغاية، وأى تفكير للبناء يزيد الضغط على المرافق والبنية الأساسية، مساحة الـ1500 فدان التى أنشئ المشروع عليها، كانت عبارة عن أراضٍ برك وسبخية. الأراضى الزراعية ثروة قومية تضعها الدولة فى الاعتبار أثناء إقامة أى مشروعات. وتابع الرئيس: «لا يمكن إزالة عمارات فى الإسكندرية تضم 13 و14 طابقاً، بإجمالى 1000 عمارة لإنشاء مشروعات وبناء طرق، لكننا نُخطط لتلبية احتياجات الأهالى».

جهود مضنية للحفاظ على ثبات الأسعار

الدولة نجحت فى الحفاظ على مستوى الأسعار بالداخل، رغم الزيادة العالمية للذرة والقمح التى تراوحت من 60 إلى 70%، «الدولة لم ترفع الأسعار، فالبعض يقول إنّ إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة لم تكن كافية، وأنا أوافق على أنّها لم تكن كافية، لكننى أؤكد أنّ الدولة بذلت قصارى جهدها للحفاظ على مستوى الأسعار دون زيادة».

الدولة تحمّلت ارتفاع أسعار الكهرباء عالمياً حتى لا ينعكس ذلك على المواطن فى الداخل

الدولة تحمّلت زيادة الأسعار عالمًيا حتى لا تنعكس على المواطن فى الداخل، وتحمّلت فى سبيل ذلك أرقاماً ضخمة فى قطاعى الغاز والكهرباء، فالسعر الفعلى للغاز ارتفع بنسبة أكثر من 170%، ورغم هذا لم يشهد أى ارتفاع فى مصر، مضيفاً أنّ وزارة الكهرباء لا تحصل على الغاز بهذا السعر، ولا مصانع الأسمدة، مؤكداً أنه فى حال لم تتحمّل الدولة فرق الأسعار، كان المواطنون وأصحاب المصانع سيحصلون على الكهرباء بأسعار مرتفعة للغاية.

إعداد شبكة طرق تناسب 100 مليون نسمة

«محور النوبارية» كان من الممكن ألا يكلف الدولة الرقم الذى تم إنفاقه عليه، إذا لم تكن هناك تعديات على جسر المحور، موضحاً أنَّ شبكة الطرق قبل توليه المسئولية كانت لنحو 20 أو 30 مليون نسمة، ومن أجل ذلك لم تكن تلبى التنمية أو الحركة، لكن الآن تحاول الدولة إعداد شبكة تناسب 100 مليون نسمة وتخدم لمدة 10 سنوات مقبلة.

ومحور المحمودية شهد وجود 2000 وحدة على أرض مخالفة تسبّبت فى تأخير إنشائه لمدة عامين، كما أن المخالفات تسبّبت فى تحمل الدولة تعويضات اجتماعية بقيمة 700 مليون جنيه، وذلك لإنشاء المحور وإلى جواره طريق يربط بين الإسكندرية و«أبوحمص».

نحتاج 3 ملايين فرصة عمل فى 3 سنوات تراعى الحد الأدنى للأجور

سوق العمل فى مصر بها ما يتراوح من 900 ألف إلى مليون شخص، وخلال الـ3 سنوات المقبلة تحتاج الدولة إلى توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل بحد أدنى للأجور، ووجّه الرئيس السيسى حديثه إلى البيوت المصرية: «كيف يمكننا توفير كل فرص العمل هذه؟ هذا الرقم غير بسيط، ولا يمكن لأى دولة فى العالم توفير فرص عمل بهذا الحجم سنوياً»، «هل يمكننا توفير 8 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030؟». وأوضح أنَّ البعض يسأل لماذا لا يتمّ إنشاء مصانع، الدولة تعمل فى جميع القطاعات، ربما من يقول إن الدولة تهتم بإنشاء الطرق والكبارى فقط، يقول ذلك نظراً لاستخدامه لها، لكنه لا يرى بنفسه حجم المجهودات فى القطاعات الأخرى.

زراعة مليون فدان قمح العام المقبل

«العاملون بقطاع الزراعة يستشعرون مدى التطوير الذى حدث بالقطاع، مثلاً العام الحالى شهد دخول 250 ألف فدان فى زراعة القمح، والمستهدَف بعد ذلك الوصول إلى 400 ألف، والعام المقبل يصل الرقم إلى مليون فدان، هذا بخلاف الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، لهذا يمكن إدخال من 2.5 مليون طن إلى 3 ملايين طن قمح مستقبلاً».

«جميع بيانات ومعلومات المشروعات التى يتمّ تنفيذها على أرض الواقع متاحة للجميع عبر الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء وموقع الوزارات المختلفة وموقع رئاسة الجمهورية».