استشاري نقل دولي: مصر تجاوزت الزمن في تنفيذ الطرق الخاصة برؤية 2030

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن رؤية الدولة 2030 تهدف لخلق دولة جديدة من خلال إعداد تنمية صناعية وزراعية وتعدينية، وتطوير الطرق، خاصة وأن الطرق وسيلة للتنمية في جميع مناحي الحياة، وربط أطراف الدولة والمواني بالطرق البرية، وتحقيق الأمن المروري، وتوفير وقت المواطن، وتقليل الانبعاثات وتوفير الوقود.

مصر تجاوزت الزمن في تنفيذ الطرق الخاصة برؤية 2030

وتابع «نبيل»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن مصر تجاوزت الزمن في تنفيذ الطرق الخاصة برؤية 2030، وتعمل الآن على تنفيذ مخطط 2050 في إطار تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الطرق الجديدة توفر الوقت، وهذا من شأنه أن يقلل ثمن السلع.

البضائع المنقولة في مصر برية

ولفت إلى أن 99% من البضائع المنقولة في مصر برية، وترك الطرق مزدحمة دون إعداد طرق جديدة، من شأنه أن يزيد الحوادث، ما يؤثر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن محور التعمير الذي افتتح الرئيس السيسي، يكمل المنطقة الناقصة ما بين الشرق والغرب في مصر، خلاف أن هذا المحور يعتبر نواة للطريق الدولي، فالمحاور الطولية لن تعمل، إلا من خلال الربط العرضي، كما أن هذا المحور ساهم في ربط ميناء الاسكندرية بالطرق البرية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح محور التعمير الجديد محور المشير أبو ذكري، في محافظة الإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/ مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.