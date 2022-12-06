النشرة الاقتصادية: توقعات بتراجع نمو الناتج العالمي إلى 1.4% في العام المقبل

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات الماضية، 5 أحداث، أبرزها، تخفيض وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي في 2023، فيما ارتفع عدد المشردين بين لاجئي أوكرانيا في إنجلترا بنسبة 30%.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي في العام المقبل 2023 من 1.7% إلى 1.4%، مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم، وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات الصينية.

كما خفضت «فيتش»، في تقرير، توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي من 0.5% إلى 0.2% مع زيادة وتيرة سياسة التشدد النقدي، كذلك خفضت التوقعات بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 4.5% إلى 4.1% بسبب ضعف آفاق انتعاش سوق العقارات.

«فيتش»: تراجع خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي في أوروبا

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني، توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 0.2% مع انحسار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف، معربة عن قلقها من نقص الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء.

وفي إطار الأزمة الأوكرانية وما تبعها من عقوبات أوروبية وأمريكية ضد «موسكو»، وإيقاف «الاتحاد الأوروبي» استيراد نفط موسكو المنقول بحرا، أعلن «البيت الأبيض»، عدم سماح «واشنطن» بشراء نفط روسيا لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

وفي مارس الماضي، حظرت السلطات الأمريكية، واردات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والفحم من روسيا، وفي وقت سابق، فرضت دول مجموعة السبع حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

استئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز الروسي «يامال-أوروبا»

وفي ألمانيا، استؤنفت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز «يامال-أوروبا» الروسي المتجه من ألمانيا إلى بولندا، وفقا لبيانات شركة «جاسكيد» الألمانية للغاز.

وفي المملكة المتحدة، ارتفع عدد المشردين بين اللاجئين الأوكرانيين بنسبة 30% خلال نوفمبر الماضي، وأشارت صحيفة «التايمز» البريطانية، إلى انتهاء مبادرة «المنازل لأوكرانيا»، التي أطلقتها السلطات في شهر مارس الماضي، لإيواء اللاجئين الأوكرانيين لفترة 6 أشهر مقابل دعم الحكومة بـ 350 جنيها إسترلينيا «نحو 415 دولارا أمريكيا» في الشهر، بالنسبة للعديد من العائلات البريطانية المستقبلة للاجئين.

وصول 144 ألفا و600 أوكراني إلى بريطانيا

وقالت بيانات بريطانية رسمية، إن 144 ألفا و600 أوكراني وصلوا البلاد حتى 14 نوفمبر الماضي، فيما استفاد أكثر من 105 آلاف شخص من «المنازل لأوكرانيا»، وأوضحت بيانات حكومية أن أكثر من ألفي عائلة مع أطفالها و900 شخص من اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا مشردين، وتابعت صحيفة «التايمز» قائلة، إن العديد من العائلات البريطانية، أنهت دعمها للأوكرانيين بعد انتهاء الفترة المحددة، نظرا لزيادة أسعار الغذاء والطاقة في المملكة المتحدة.

توقيع مذكرات إضافية بمشروع «نيجيريا - المغرب» للغاز

وفي العاصمة المغربية «الرباط»، وقعت 5 دول إفريقية جديدة مذكرات تفاهم ثلاثية الأطراف، حول مشروع أنبوب غاز «نيجيريا - المغرب»، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، والسنغال وموريتانيا لتضاف إلى مذكرات جرى توقيعها سابقا.

وسيمتد المشروع بطول أكثر من 6 آلاف كيلومتر عبر 11 دولة، ومن المنتظر أن ينقل عند اكتماله في عام 2027 ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي على طول ساحل غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وقالت وسائل إعلام مغربية، إن المذكرات تم توقيعها، بين المغرب ونيجيريا من جهة وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا.