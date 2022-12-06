جبال سانت كاترين تحت الصفر.. وموجة باردة تضرب المدينة

تعرضت مدينة سانت كاترين فجر اليوم الثلاثاء، إلى موجة باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء بالمدينة، وسجلت المدينة اليوم أدنى درجة حرارة لها 2 درجة، وذلك مع اقتراب الموعد الرسمي لفصل الشتاء البارد.

قمم الجبال بالكامل بمدينة التجلي سانت كاترين سجلت درجات حرارة أقل من الصفر لأول مرة وتعرضت آبار المياه إلى التجمد بسبب الطقس البارد.

جبل سانت كاترين الأقل حرارة

أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح لـ«الوطن»، أن المدينة أصبحت عبارة عن «ديب فريزر» في الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديدة التي تصل مع ساعات الليل الأخيرة وقرب الفجر إلى أقل من الصفر.

وتابع أن القمم الجبلية بسانت كاترين بالكامل سجلت درجات حرارة أقل من الصفر فقد سجلت قمة جبل سانت كاترين 4 تحت الصفر، قمة جبل موسى سجلت 1 تحت الصفر، أما المدينة فقد سجلت درجة واحدة مئوية اليوم، موضحا أن الشتاء الحقيقي بدأ في مدينة سانت كاترين قبل باقي المحافظات.

وقال إن المدينة مستعدة لموسم الشتاء البارد تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث جرى تنفيذ الخطة المتفق عليها لمواجهة الأمطار والسيول والثلوج.

تأمين الاتصالات في سانت كاترين

قال رئيس مدينة سانت كاترين إنه جرى تأمين الاتصالات بالمدينة وربطها على كابلين منفصلين الأول من ناحية أبورديس، والثاني من ناحية نويبع.

وتابع أن هناك مخزونا استراتيجيا يكفي احتياجات المدينة 3 شهور من السلع التموينية والبوتاجاز، بالإضافة لتأمين المرافق الحيوية من المياه والكهرباء والصرف الصحي.