الذهب يسجل 1770 دولارا للأوقية.. وتوقعات برفع «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة

حافظ الذهب على انخفاضه الأخير في ختام جلسة أمس الإثنين، إلى حوالي 1770 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، في مواجهة ضغوط متجددة من الدولار القوي بعد أن أشارت بيانات نشاط الخدمات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة لفترة أطول لتهدئة الطلب.

مزيد من رفع سعر الفائدة

وأشارت بيانات ISM Services لشهر نوفمبر، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف القوي لشهر نوفمبر الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى الاقتصاد المرن وعززت حالة المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

يتوقع السوق أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة معتدلة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر بعد أربعة زيادات متتالية 75 نقطة أساس، على الرغم من استمرار التساؤلات حول المدة التي سيحتاج البنك المركزي إلى تشديدها.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب للمستثمرين لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

توقعات الذهب العالمية

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1818.92 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1885.24 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب في مصر

محلياً، علقت العديد من شركات الذهب في مصر، التداول، وقالت إنّ الأسعار غير مستقرة وضبابية، وهو ما اعترفت به شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ«الوطن»، ورغم ذلك، سجل عيار 24 على إحدى المنصات الشهيرة اليوم، 2091 جنيه، وعيار 21 بـ1830 جنيه، وعيار 18 بـ1569 جنيه، وعيار 14 بـ1220 جنيه.