تعرف على أسعار الذهب.. عيار 24 يتخطى 2000 جنيه

أعلنت محال الصاغة أسعار المشغولات الذهبية في تعاملات أمس الاثنين، إذ شهدت الأسعار اختلافا واضحا عن الأسعار التي تم إعلانها، بداية المعاملات الصباحية.

أسعار الذهب أمس

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2034 جنيها للبيع و2091 جنيها، للشراء، وسجل عيار 22 نحو 1865 جنيها للبيع و1917 جنيها للشراء، وعيار 21 سجل 1780 جنيها للبيع و1830 جنيها للشراء، وعيار 18 استقر عند 1526 للبيع و1569جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 إلى 1187 جنيها للبيع و1220 جنيها للشراء، وعيار 12 سجل سعر 1017 جنيها للبيع و1046 جنيها للشراء، وسعر الأونصة 63266 جنيها للبيع و65043 جنيها للشراء، وسعر الجنيه الذهب 14240 جنيها للبيع و14640 جنيها للشراء، وسعر كيلو الذهب سجل 2034286 جنيها للبيع و2091429 جنيها للشراء.

التعاملات الصباحية

وكان برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، عرض تقريرا حول متوسط أسعار الذهب صباح أمس الاثنين.

وأكد التقرير أن سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 1897 جنيها مصريا، وعيار21 وصل إلى 1660 جنيها مصريا، وعيار 18 وصل إلى 1423 جنيها مصريا، فيما سجل الجنيه الذهب سعر 13280 جنيها مصريا.