فيديو جديد من «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج.. حملوا التطبيق

«لو انت مصري عايش بره ولسه متابعنا جديد، الوزارة بتقدملك مبادرة عشان تحافظ على هويتك المصرية حتى لو أنت مش في مصر، تابع صفحتنا ونزل تطبيق اتكلم عربى ليك ولأولادك عشان تعرف أكتر عن لغتنا وثقافتنا بشكل مختلف، اتكلم_عربي #اتكلم_عربي_و_عيشها_مصري».. منشور نشرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وذلك للترويج للمبادرة وأهميتها لأبناء المصريين بالخارج.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

ورصد منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عدد من الخدمات والتطبيقات التى تتضمنها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتى جاءت كالتالي: «بنقدم معسكرات لأبناء الجيلين الرابع والخامس من المصريين بالخارج (ويل سبرينج)».

وأضاف المنشور: «اتكلم عربي مش بس تطبيق، إحنا مبادرة للحفاظ على الهوية المصرية، وتتضمن المبادرة (برنامج بالعربي كده، تحميل تطبيق اتكلم عربي، تطبيق شركة قدرة)».

تستهدف الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج

كما أشار منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تتشارك مع عد من الجهات المختصة لدعم أبناء مصر في الخارج، ومنها: (اليونسكو، البرلمان العربي، إكسبو دبي 2022).

وجدير بالذكر، أن مبادرة «اتكلم عربي» أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التواصل المستمر مع أبناء المصريين بالخارج، بهدف ربطهم بوطنهم الأم مصر، والحفاظ على الهوية واللغة العربية، وذلك من خلال تخصيص تطبيق الكتروني يحمل اسم المبادرة، ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة، ويتضمن العديد من التطبيقات والألعاب الترفيهية والفيديوهات، التى تساعد أبناء المصريين بالخارج على تعلم اللغة العربية.